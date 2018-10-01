Сторонникам Степана Бандеры предложено закрыть въезд в РФ

Москва, , 22:45 — REGNUM России пора «переходить к открытой борьбе с коричневой нечистью», заявил 1 октября профессор МосГУ Николай Платошкин, выступая в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия 1.

«Мы каждый год вносим на Генассамблее ООН резолюцию против возвеличивания нацизма, голосуют две страны против, угадайте какие? США и Украина. Но нам надо уже вносить резолюцию против возвеличивания нацизма на Украине с применением конкретных данных и фактов о коллаборационизме Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с нацистской Германией. Отмечу, что ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ее идеология, приравнена к нацистской в Польше и запрещена. В ответ на что украинцы запретили к показу польский фильм «Волынь» о геноциде польского населения в 1943 году, который в Польше таковым признан сеймом практически единогласно. Нам надо сделать то же самое. Ни один ОУНовец, ни один сторонник Бандеры не должен больше въезжать в Российскую Федерацию, как в Польшу, все его активы должны быть конфискованы здесь. Надо переходить к открытой борьбе с коричневой нечистью», — заявил Платошкин.

Он привел исторические примеры людей, которых, следуя логике украинских властей, следовало наказать за приверженность Русскому миру:

«Абсолютнейший негодяй», фанат Русского мира Ярослав Мудрый, издавший кодекс «Русская правда», (изображен, — прим. ИА REGNUM ) на украинских деньгах — убрать немедленно из обращения! Князь Игорь, который призывал русские княжества к объединению, 5 лет заработал однозначно. И, главное, Богдан Хмельницкий, который не только пропагандировал объединение с Россией, но взял, «негодяй», еще и объединил. Причем он писал царю такие письма: если не примете под крыло, пойдем, и возьмем Москву, и заставим вас это сделать».

Как сообщало ИА REGNUM, в Верховную раду Украины внесен законопроект, приравнивающий понятие «русского мира» к нацизму и запрещающий его пропаганду.