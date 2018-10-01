Экс-депутат Европарламента назвала сигналы ЕС для Украины

Москва, , 21:54 — REGNUM Экс-депутат Европарламента Татьяна Жданок рассказала о сигналах, которые поступают Украине из ЕС. Она выступила 1 октября в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия 1.

«Я понимаю, что Украина принимает какие-то сигналы, в основном из Европы (потому что Украина — це Европа). Конечно, Русский мир упоминался в резолюции Европейского парламента как одно из оружий России в пропаганде. Автор этой резолюции польский политик Анна Фатига, в прошлом министр иностранных дел, и я понимаю, что Украина словила именно этот сигнал. Но я хочу сказать и о других сигналах. Недавно, в результате очень длительной борьбы, в Германии получил статус беженца Олег Музыка из Одессы. После того как он сидел в тюрьме, он был одним из защитников Дома профсоюзов. Запад признает политического беженца с Украины, это важный сигнал, это значит, что Украина не является надежной страной и то, что там происходят политические преследования», — заявила Жданок.

Напомним, 1 октября в Верховной раде Украины предложили приравнять к нацизму понятие «русский мир». Такой законопроект зарегистрировали представители Блока Петра Порошенко и внефракционные депутаты. Нардепы предлагают запретить любую пропаганду «русского мира», в том числе и религиозную.