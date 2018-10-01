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Сеул обещает урегулировать вопрос с судном «Севастополь» в течение суток

Политика

Российское судно было задержано на минувшей неделе в южнокорейском порту Пусан

Москва, 1 октября 2018, 21:37 — REGNUM  Южнокорейские власти обещают до вторника, 2 сентября, решить вопрос с задержанным в порту Пусан российским судном «Севастополь», сообщил журналистам посол Республики Корея в России У Юн Гын.

«Мы ожидаем, что все вопросы по судну «Севастополь» будут окончательно урегулированы завтра», — сказал южнокорейский дипломат.

Ранее сегодня У Юн Гын был вызван в МИД России в связи с ситуацией с судном «Севастополь». В ходе встречи с дипломатом российская сторона потребовала «незамедлительно отменить запрет морских властей Южной Кореи на выход судна из порта».

Напомним, судно «Севастополь» было задержано в Пусане на минувшей неделе в связи с односторонними санкциями США в отношении судоходной компании «Гудзон».

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Южной Кореи вызван в МИД РФ в связи с захватом судна «Севастополь»

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