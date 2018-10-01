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Военные Израиля снова открыли огонь по протестующим в секторе Газа

Политика

Протесты проходят на северо-западной границе сектора Газа

Газа, Палестина, 1 октября 2018, 21:42 — REGNUM  В результате очередных столкновений на границе сектора Газа и Израиля огнестрельные ранения получили 37 палестинцев, 1 октября передает агентство Associated Press.

Протесты в понедельник 1 октября проходят на северо-западной границе сектора Газа. Протестующие пытаются штурмовать ограждения, военные отвечают слезоточивым газом и стрельбой из огнестрельного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе регулярных беспорядков и столкновений с военными на границе сектора Газа и Израиля с конца марта погибли не менее 150 палестинцев, тысячи протестующих получили ранения.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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