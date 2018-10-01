Подозреваемый по «делу Скрипалей» вывозил Януковича с Украины — СМИ

Киев, , 21:19 — REGNUM «Полковник российской военной разведки» Анатолий Чепига, которого в Великобритании называют Русланом Бошировым, якобы руководил спецоперацией по вывозу с территории Украины в Россию президента Виктора Януковича в 2014 г. Об этом в интервью «Громадському» заявил экс-журналист «Центра управления расследованиями» Сергей Канев, участвовавший в «расследовании» The Insider и Bellingcat по делу Скрипалей.

«Чепига-Боширов принимал участие в эвакуации Януковича (из Киева) в РФ», — сказал журналист, ссылаясь на данные своих источников.

По его словам, Чепига-Боширов, выполнивший поставленную задачу, якобы получил звание Героя России.

Напомним, ранее британский проект Bellingcat сообщил, что Руслан Боширов, подозреваемый властями Великобритании в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипалей и его дочери Юлии в Солсбери, якобы является «полковником ГРУ» по имени Анатолий Чепига.

В МИД РФ назвали эту информацию вбросом.

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