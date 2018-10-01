ООН назначила переговоры по Западной Сахаре

Нью-Йорк, США, , 21:14 — REGNUM Организация объединенных наций назначила переговоры по политическому урегулированию в Западной Сахаре на декабрь 2018 года, 1 октября передает агентство Reuters.

Специальный посланник ООН по Западной Сахаре Хорст Колер пригласил к участию во встрече в Женеве министров иностранных дел Алжира, Мавритании и Марокко, а также генерального секретаря Фронта ПОЛИСАРИО Брахима Гали.

«Целью встречи является анализ событий после последнего раунда переговоров, обсуждение региональных проблем и следующие шаги политического процесса в Западной Сахаре», — говорится в заявлении ООН.

Напомним, Западная Сахара — Сахарская Арабская Демократическая Республика (САДР) во главе с Фронтом ПОЛИСАРИО признана ООН с 1979 года, однако до сих пор часть территории республики находится под оккупацией королевства Марокко.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября глава САДР и Фронта ПОЛИСАРИО Брахим Гали обратился к генсеку ООН Антониу Гуттеришу с требованием безотлагательного вмешательства международного для обеспечения безопасности и защиты прав граждан на оккупированных Марокко территориях.

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