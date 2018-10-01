«Россия должна проявить активность в Донбассе» — депутат Госдумы

Москва, , 21:09 — REGNUM России пора проявить активность и встать на защиту русских в Донбассе, считает депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников. Об этом он заявил 1 октября в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия 1.

Он напомнил, что президентские выборы на Украине пройдут после политической зачистки, в которых, в том числе, убрали компартию и других конкурентов режима. И поэтому сейчас, для русских РФ и Украины, не важно, кто победит в голосовании, «лучше не будет».

«Россия должна проявить активность и сказать: ЛНР и ДНР мы признаем. Хотя бы их референдум. И защищать — официально поставлять туда оружие, как американцы, сбрасывать десантников», — заявил Калашников.

По его мнению, только после этого будут бояться обидеть русских.

«А у нас что? Олигарх из Днепропетровска, помните, писал: за каждого убитого русского 10 тысяч долларов даю? Надо было его вытащить и посадить здесь в тюрьму», — считает депутат от КПРФ. И добавил, что «только так с ними можно бороться».

По всей видимости, имеется в виду предложение выплачивать по 10 тысяч долларов за поимку и передачу украинским властям граждан России, участвовавших в конфликте в Донбассе, которое сделал в 2014 году украинский олигарх Игорь Коломойский.