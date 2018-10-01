Сенатор от Карачаево-Черкесии опроверг слухи об уголовном деле против него

Черкесск, , 20:52 — REGNUM Рауф Арашуков, представляющий в Совете Федерации Карачаево-Черкесию, отрицает факт возбуждения против него уголовного дела в Объединенных Арабских Эмиратах. По словам сенатора, у него есть подтверждающие документы о том, что обвинения, которые ему предъявляет депутат горсовета столицы республики Руслан Карданов, не имеют под собой оснований.

«Это чушь, — сообщил Арашуков ТАСС, — у меня есть подтверждающие документы».

В ответ на просьбу информационного агентства прокомментировать информацию о якобы его уголовном преследовании в ОАЭ за подделку документов, сенатор сообщил, что эти обвинения не имеют под собой никакого юридического основания.

Напомним, ранее агентство РБК сообщило, что Рауф Арашуков якобы подделал вид на жительство, выданный властями ОАЭ. По словам депутата городского совета города Черкесска Руслана Карданова, у него есть документальное подтверждение, что сенатор исправил дату окончания действия документа с 14 февраля 2017 года на 14 августа 2016 года, чтобы быть назначенным представителем Карачаево-Черкесии в Совфеде.

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