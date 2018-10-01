Трамп: Соглашение USMCA не касается пошлин на сталь и алюминий

Вашингтон, , 20:48 — REGNUM Несмотря на заключение нового соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (USMCA), Вашингтон сохранит в силе пошлины на сталь и алюминий из этих стран. Об этом сегодня, 1 октября, заявил президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции, посвященной соглашению USMCA.

По словам Трампа, до тех пор, пока США не смогут сделать все, чтобы американские металлурги были защищены, Вашингтон не может позволить американской металлургической отрасли исчезнуть.

«Нам нужна металлургия, нам нужен наш алюминий. Мы работаем над этим сейчас, но это не было частью этого (соглашения USMCA — ИА REGNUM )», — сказал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп ввел пошлины на сталь и алюминию в отношении практически всех стран, которые поставляли эту продукцию в США. Были введены 25% пошлины на сталь и 10% на алюминий. Введение пошлин Трамп объяснил необходимостью защиты американской металлургической промышленности, как отрасли, критически важной для национальной безопасности страны.

Что касается, соглашения о свободной торговле в Северной Америке, то ранее между США, Канадой и Мексикой действовало соглашение под названием НАФТА, но Трамп посчитал его невыгодным для американской экономики и потребовал его перезаключения на иных условиях.