Понедельник, 1 Октября 2018 года
22:19:19 МСК

Армения объявит траур в связи со смертью Азнавура

Политика

Певец, композитор, писатель и актер Шарль Азнавур скончался на юге Франции 1 октября 2018 г. в возрасте 94 лет

Армения объявит траур в связи со смертью Азнавура
Траурная свеча

Ереван, 1 октября 2018, 20:47 — REGNUM  В день похорон известного шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура объявят национальный траур в Армении. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на странице в соцсети Facebook.

«В Армении будет объявлен день траура во время похорон Азнавура», — написал Пашинян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, певец, композитор, писатель и актер Шарль Азнавур скончался на юге Франции 1 октября 2018 г. в возрасте 94 лет. Артист, недавно вернувшийся из турне по Японии, умер в своём доме. Причины смерти шансонье пока не разглашаются.

Читайте также: Пушков выразил соболезнования в связи со смертью Азнавура

А также: Макрон выразил соболезнования в связи с кончиной Азнавура

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончины деятелей культуры, искусства и спорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить