Армения объявит траур в связи со смертью Азнавура

Ереван, , 20:47 — REGNUM В день похорон известного шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура объявят национальный траур в Армении. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на странице в соцсети Facebook.

«В Армении будет объявлен день траура во время похорон Азнавура», — написал Пашинян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, певец, композитор, писатель и актер Шарль Азнавур скончался на юге Франции 1 октября 2018 г. в возрасте 94 лет. Артист, недавно вернувшийся из турне по Японии, умер в своём доме. Причины смерти шансонье пока не разглашаются.

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