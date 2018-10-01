Трамп допустил двойное усиление торговых пошлин на продукцию из Китая

Вашингтон, , 20:42 — REGNUM Торговые пошлины против товаров из Китая могут усилиться вдвое, заявил 1 октября президент США Дональд Трамп.

По словам президента США, сейчас пошлины в размере 25% наложены на китайские товары в общей сумме $250 млрд, но эта сумма может быть увеличена более чем вдвое, на $267 млрд.

«Как вы знаете, сейчас у нас с Китаем $250 млрд и 25%, и мы можем пойти еще на $267 млрд», — сказал Дональд Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем сейчас возобновляться не будут из-за «неготовности китайской стороны».

Однако при этом президент США призвал руководство Китая помочь Вашингтону в вопросе урегулирования на Корейском полуострове, которое Белый дом видит как ядерное разоружение КНДР.

«Мы хотим, чтобы они продолжали помогать нам с Северной Кореей, это чрезвычайно важно», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, между США и Китаем ведется торговая война, инициированная Белым домом. Президент США Дональд Трамп считает несправедливым торговый баланс, который все более склоняется в пользу растущей китайской экономики.

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