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Турция потребовала от Германии выдать 136 «террористов»

Политика

С 2016 года Германия ни разу не одобрила запросы турецкой стороны об экстрадиции

Турция потребовала от Германии выдать 136 «террористов»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Народ Курдистана

Анкара, 1 октября 2018, 20:51 — REGNUM  Турецкие власти обратились к Германии с требованием об экстрадиции 136 граждан Турции, обвиняемых на родине в терроризме, 1 октября передает агентство Reuters.

По информации турецких СМИ, запрос касается проживающих в Германии членов ФЕТО проповедника Фетхуллы Гюлена, боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК), а также участников леворадикальной группировки DHKP-C.

С момента попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года Германия ни разу не одобрила запросы турецкой стороны об экстрадиции «террористов».

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