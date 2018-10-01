Языковые законы Порошенко направлены на запрет и преследование — эксперт

Киев, , 20:50 — REGNUM Языковые законопроекты, которые в ближайшее время рассмотрит парламент Украины, направлены не на развитие украинской культуры, а на запрет и преследование, заявила политический эксперт Елена Дьяченко 1 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Нет, стимулировать освобождением от налогов частных производителей кино, музыки и другого интеллектуального продукта и защищать их права собственности никто не собирается… А собираются они делать вот что — создать еще несколько органов контроля и преследования: Национальную комиссию по стандартам государственного языка, Центр украинского языка, Терминологический центр украинского языка, Уполномоченного по защите государственного языка и службу языковых инспекторов. Освоить средства госбюджета. И чтобы они следили и наказывали, следили и наказывали. И тогда, по их мнению, случится расцвет», — рассказала Дьяченко.

Эксперт считает, что мышление авторов этого законопроекта сложно назвать государственническим, а сам закон нужен действующему президенту Украины Петру Порошенко для предъявления электорату результатов своей деятельности.

«Отмена конституционным судом закона из-за нарушающей регламент процедуры голосования, — это большой привет всему коалиционному нормотворчеству с 2014 года», — заявила Елена Дьяченко, комментируя отмену закона «Об основах государственной языковой политики».

Фактически речь идёт о том, что вся законотворческая деятельность Верховной рады не имеет силы после вооружённого переворота в начале 2014 года.

Напомним, 4 октября 2018 года Верховная рада рассмотрит четыре закона о языке взамен отменённому 28 февраля «закону Кивалова-Колесниченко», который предусматривал возможность двуязычия в регионах страны.

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