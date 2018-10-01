ВМС Украины опубликовали видео пролета «российского Су-27» на своим судном

Киев, , 20:09 — REGNUM Украинские военные опубликовали видеозапись, на которой Су-27 якобы российский воздушно-космических сил пролетает около украинских кораблей, участвующих в учениях. Видеоролик опубликован сегодня, 1 октября, на официальной странице ВМС Украины в американской социальной сети Facebook.

В сообщении поясняется, что корабли военно-морских сил Украины выполняли задания в рамках стратегических учений «Казацкая воля — 2018», когда рядом с ними пролетел Су-27 ВКС России.

При этом никаких подтверждений того, что самолет принадлежит российским ВКС, на данный момент нет.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/videos/288615935077447/

Напомним, что учения «Казацкая воля — 2018» проходили с 25 по 29 сентября. Известно, что в учениях принимали участие подразделения ВСУ, в том числе, военно-морские силы Украины. Примечательно, что на странице Генерального штаба ВСУ было опубликовано сообщение, что все беспилотные летательные аппараты в районе проведения учений будут сбивать.