Россия хочет обсудить переименование Македонии в Совете Безопасности ООН

Москва, , 20:07 — REGNUM Россия продолжает следить за развитием событий в Македонии после состоявшего в стране 30 сентября референдума по вопросу о переименовании страны в рамках соглашения с Грецией. Об этом говорится в распространённом 1 октября комментарии МИД России.

«Россия в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН внимательно следит за развитием ситуации. Исходим из того, что в соответствии с пунктом 3 резолюции СБ ООН 845 результаты переговоров между Скопье и Афинами будут рассмотрены в Совете Безопасности», — говорится в сообщении.

Напомним, указанный пункт резолюции СБ ООН от 18 июня 1993 года содержит призыв к генеральному секретарю ООН представить Совету Безопасности доклад по результатам переговоров между Грецией и Македонией об урегулировании спора, после чего, как предполагается, совет должен будет «возобновить рассмотрение этого вопроса в свете данного доклада».

Ранее сегодня в МИД России заявили, что соглашение между Афинами и Скопье не отвечает международному праву, а состоявшийся в Македонии референдум продемонстрировал отсутствие широкой общественной поддержки данной сделки.

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