Понедельник, 1 Октября 2018 года
20:34:06 МСК

Россия хочет обсудить переименование Македонии в Совете Безопасности ООН

Политика

МИД России напомнил о резолюции СБ ООН от 1993 года

Россия хочет обсудить переименование Македонии в Совете Безопасности ООН
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Македония

Москва, 1 октября 2018, 20:07 — REGNUM  Россия продолжает следить за развитием событий в Македонии после состоявшего в стране 30 сентября референдума по вопросу о переименовании страны в рамках соглашения с Грецией. Об этом говорится в распространённом 1 октября комментарии МИД России.

«Россия в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН внимательно следит за развитием ситуации. Исходим из того, что в соответствии с пунктом 3 резолюции СБ ООН 845 результаты переговоров между Скопье и Афинами будут рассмотрены в Совете Безопасности», — говорится в сообщении.

Напомним, указанный пункт резолюции СБ ООН от 18 июня 1993 года содержит призыв к генеральному секретарю ООН представить Совету Безопасности доклад по результатам переговоров между Грецией и Македонией об урегулировании спора, после чего, как предполагается, совет должен будет «возобновить рассмотрение этого вопроса в свете данного доклада».

Ранее сегодня в МИД России заявили, что соглашение между Афинами и Скопье не отвечает международному праву, а состоявшийся в Македонии референдум продемонстрировал отсутствие широкой общественной поддержки данной сделки.

Читайте подробнее: МИД РФ: Сделка Македонии и Греции не нашла широкой общественной поддержки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Переименование Македонии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить