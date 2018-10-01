МИД РФ: Сделка Македонии и Греции не нашла широкой общественной поддержки

Москва, , 19:51 — REGNUM Результаты состоявшегося 30 сентября в Македонии референдума свидетельствуют о том, что соглашение между Скопье и Афинами о переименовании бывшей югославской республики не поддержано македонским обществом. Об этом говорится в комментарии, распространённом 1 октября пресс-службой МИД России.

«Явка 36,8% не позволяет признать плебисцит состоявшимся и недвусмысленно свидетельствует, что македонские избиратели предпочли бойкотировать грубо навязываемые извне Скопье и Афинам решения», — заявляют в МИД, указывая на то, что «ведущие политики из стран НАТО и Евросоюза непосредственно участвовали в развёрнутой пропагандистской кампании, без стеснения вмешиваясь во внутренние дела этой балканской страны».

Несмотря на то, что две трети населения Македонии не поддержали соглашение с Грецией, итоги референдума «незамедлительно приветствовали руководство ЕС и НАТО, а также Вашингтон», отбращают внимание в ведомстве.

По мнению российской стороны, в данной ситуации «налицо стремление обеспечить ускоренное втягивание Скопье в НАТО несмотря на мнение македонского народа».

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Подчёркивается, что принципиальная позиция Москвы остается неизменной и заключается в том, что «долгосрочное решение может быть найдено только самими сторонами, без вмешательства извне, исключительно в рамках правового поля и с опорой на широкую общественную поддержку».

«Преспанское соглашение этим критериям явно не соответствует. Оно противоречит международному праву и македонской конституции, что неоднократно подчёркивал президент Республики Македонии Георгий Иванов, в том числе с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН», — говорится в комментарии.

Как передавало ИА REGNUM, на состоявшемся в минувшее воскресенье, 30 сентября, референдуме в Македонии более 91% проголосовавших высказались в поддержку переименования страны в «Северную Македонию» в рамках соглашения с Грецией, открывающего республике путь ко вступлению в НАТО и Европейскию союз. При этом явка на референдуме составила менее 37% ввиду того, что референдум массово бойкотировали противники политического курса правительства.

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