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Самолеты-разведчики США усилили активность возле баз России в Сирии

Политика

Воздушные шпионы также сопровождают российские морские транспорты, идущие в международных водах

Самолеты-разведчики США усилили активность возле баз России в Сирии
U.S. Air Force
Самолет-разведчик RC-135V

Вашингтон, 1 октября 2018, 19:46 — REGNUM  Активность воздушных разведчиков США резко активизировалась в районах расположения российских баз в Сирии и морских маршрутов их снабжения, свидетельствуют мониторинговые данные авиационных интернет-ресурсов.

По информации этих сайтов, полеты авиашпионов почти синхронны прибытию российских военно-транспортных самолетов на базу Хмеймим, контейнеровозов и больших десантных кораблей, снабжающих Тартус по морю.

В частности, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V курсировал у базы Хмеймим после приземления там пятого по счету военно-транспортного Ан-124 «Руслан», следил за контейнеровозом-гигантом «Спарта-3», прибывшим на разгрузку в Тартус, приближаясь к российским базам на 55 км.

В воскресенье этот же самолет ВВС США так же совершал многочасовые полеты в районах российской авиабазы Хмемим и базы материально-технического обеспечения Тартус.

Стоит отметить, что такая активность воздушной разведки США совпала по времени с заявлениями Москвы о поставке в Сирию зенитно-ракетных комплексов С-300 и новейших систем радиоэлектронной борьбы.

Напомним, после инцидента с гибелью Ил-20 Минобороны РФ заявило о том, что поставит Сирии ЗРК С-300, усилит технические возможности сирийских ПВО, а также будет производить радиоэлектронное подавление систем связи и навигации любых боевых самолетов в районах действия российских военных.

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Участие США в войне в Сирии
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