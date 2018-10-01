Турецкие ВС провели патрулирование в сирийском районе Манбидж

Алеппо, Сирия, , 20:20 — REGNUM Турецкий Генеральный Штаб сообщает, что турецкие и американские военные патрулируют район Манбидж в провинции Алеппо на севере Сирии независимо друг от друга, координируя при этом свои действия. По данным турецкого агентства «Анадолу», Манбидж оказался под контролем боевиков ОНС (Отряды народной самообороны) в августе 2016 года. Большую часть население района составляют этнические арабы. Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. По данным ООН, за 7 лет конфликта погибло около 400 тысяч человек. Более 10 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.