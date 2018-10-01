Понедельник, 1 Октября 2018 года
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Турецкие ВС провели патрулирование в сирийском районе Манбидж

Политика

Военные Турции и США провели 51-ое по счету патрулирование между районом Манбидж и территориями севера Сирии, которые были освобождены от боевиков в ходе операции «Щит Евфрата»

Алеппо, Сирия, 1 октября 2018, 20:20 — REGNUM  Турецкий Генеральный Штаб сообщает, что турецкие и американские военные патрулируют район Манбидж в провинции Алеппо на севере Сирии независимо друг от друга, координируя при этом свои действия. По данным турецкого агентства «Анадолу», Манбидж оказался под контролем боевиков ОНС (Отряды народной самообороны) в августе 2016 года. Большую часть население района составляют этнические арабы. Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. По данным ООН, за 7 лет конфликта погибло около 400 тысяч человек. Более 10 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.

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Зарубежная хроника
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