Алеппо, Сирия, 1 октября 2018, 20:20 — REGNUM Турецкий Генеральный Штаб сообщает, что турецкие и американские военные патрулируют район Манбидж в провинции Алеппо на севере Сирии независимо друг от друга, координируя при этом свои действия. По данным турецкого агентства «Анадолу», Манбидж оказался под контролем боевиков ОНС (Отряды народной самообороны) в августе 2016 года. Большую часть население района составляют этнические арабы. Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. По данным ООН, за 7 лет конфликта погибло около 400 тысяч человек. Более 10 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.
Турецкие ВС провели патрулирование в сирийском районе Манбидж
Военные Турции и США провели 51-ое по счету патрулирование между районом Манбидж и территориями севера Сирии, которые были освобождены от боевиков в ходе операции «Щит Евфрата»
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
- 1 Октября 2018 МИД Пакистана попросил генсека ООН о помощи в решении проблемы Кашмира
-
- 1 Октября 2018 В Танзании создадут международный рынок золота
-
- 1 Октября 2018 Президент ДР Конго настаивает на выводе войск ООН из страны
-
- 1 Октября 2018 Президент ЮАР собирается стимулировать подъем экономики страны