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Спикер парламента Турции Бинали Йылдырым нанес визит в Ташкент

Политика

Спикер Великого Национального Собрания Турции Бинали Йылдырым совершил официальный визит в Узбекистан

Ташкент, 1 октября 2018, 21:10 — REGNUM  Бинали Йылдырым, спикер турецкого парламента, прибыл в Ташкент, где он выступил с речью на обеде, который был устроен его узбекским коллегой, спикером Олий Мажлиса (законодательной палаты) Нурдинжоном Исмоиловым.

«Пусть турецкий и узбекский народы не соседи, на протяжении всей истории они чувствовали привязанность и искреннее братство. Именно из-за этого Турция стала первой страной, которая признала независимость Узбекистана в 1991 году. Сегодня наши страны и наши братские народы продолжают проявлять солидарность», — сказал Йылдырым.

Как сообщает турецкое агентство «Анадолу», в ходе своего визита Йылдырым провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёвым, на которой президент подчеркнул факт достижения стратегического партнерства между двумя странами.

В рамках визита Йылдырым также посетил исторические города Самарканд и Бухару.

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Зарубежная хроника
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