Комиссия ООН продолжит расследование преступлений в Бурунди

Бужумбура, , 21:08 — REGNUM Европейский Союз выступил с инициативой о предоставлении еще одного года для Комиссии по расследованию ситуации в Бурунди. Это предложение было одобрено Комиссией по правам человека ООН (Организация объединенных наций). Из 47 стран 23 проголосовало «за», 7 «против», 17 — воздержались. Об этом сообщает новостное агентство RFI Kiswahili.

В докладе Комиссии по правам человека ООН, опубликованном 5 сентября, говорится о наблюдавшихся случаях нарушения прав человека, а также о преступлениях против человечества в период с 2017 по 2018 года, которые совершались национальной разведывательной службой (SNR — Service national de renseignement), полицией, вооруженными силами Бурунди и молодежным крылом правящей партии Бурунди Имбонеракуре (Imbonerakure).

В резолюции, принятой ООН, осуждаются акты насилия, которые продолжают происходить по всей стране. Вследствие этого, как поясняется в документе, было решено продлить работу миссии на еще один год.

В свою очередь председатель Комиссии по расследованию ситуации в Бурунди Доудоу Диене одобрил решение Комиссии по правам человека ООН.

Данная комиссия была создана в 2016 году Комиссией по правам человека ООН, однако правительство Бурунди запретило въезд в страну и даже угрожало представителям комиссии подать иск в отношении их деятельности.