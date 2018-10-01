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Киевский суд рассмотрит иск против Порошенко по делу об автокефалии

Политика

Порошенко как глава светского государства не имел права вмешиваться в религиозные дела

Киевский суд рассмотрит иск против Порошенко по делу об автокефалии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Петр Порошенко и патриарх Варфоломей

Киев, 1 октября 2018, 19:37 — REGNUM  На Украине окружной административный суд Киева рассмотрит иск против президента страны Петра Порошенко в связи с его обращением к Кнстантинопольскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба суда.

Иск был подан «Неправительственной организацией верховенства права». Предварительное слушание назначено на 13 ноября.

Истец просит суд установить отсутствие полномочий у президента Украины вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций. В данном случае речь идёт о вмешательстве путём «подписания и направления обращения» Константинопольскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви на Украине.

Напомним, Порошенко, будучи главой светского государства, попросил у Константинопольского патриарха Варфоломея предоставить автокефалию Украинской православной церкви, не имея на это никакого права.

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Автокефалия Украинской православной церкви
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