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Президент ЮАР собирается стимулировать подъем экономики страны

Политика

Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил о принятии ряда мер по возрождению экономики страны, которая, по словам главы страны, продолжает замедляться

Президент ЮАР собирается стимулировать подъем экономики страны
Иллюстрация: Kremlin.ru
Президент ЮАР Джейкоб Зума

Кейптаун, 1 октября 2018, 20:36 — REGNUM  Президент ЮАР Сирил Рамафоса анонсировал план по строительству новой инфраструктуры и возрождению экономики, который разрабатывался с целью «возвращения доверия инвесторов, предотвращения потери рабочих мест и создания новых».

ЮАР является страной с развивающейся экономикой, однако в стране на данный момент наблюдается огромная безработица. По информации новостного агентства RFI Kiswahili, более 27% людей в ЮАР — безработные.

По словам президента Рамафоса, в стране планируется переориентация бюджета в ходе которой будет выделено 50 миллиардов рандов (3.5 миллиардов долларов США) на стимулирование экономического роста и создание новых рабочих мест.

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Зарубежная хроника
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