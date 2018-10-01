Меланья Трамп заявила о намерении совершить поездку в страны Африки

Нью-Йорк, США, , 21:20 — REGNUM Меланья Трамп, жена президента США Дональда Трампа, совершит поездку по странам Африки — в ее маршруте Гана, Малави, Кения и Египет. Цель визитов — защита прав детей на континенте, а также обеспечения благоприятной образовательной среды.

Супруга ныне действующего президента сообщила об этом во время встречи, организованной для супруг президентов стран во время сессии ООН (Организация Объединенных Наций). По информации новостного агентства RFI Kiswahili, в своем выступлении Меланья упомянула, что она посетит те, африканские страны, которые тесно сотрудничают с Агентством США по международному развитию.

Меланья Трамп выразила надежду на результативность ее поездки в Африку. Дети в Африке сталкиваются с проблемами в области образования, отсутствие безопасности в интернет-пространстве, наркоманией, притеснением, бедностью, различного рода заболеваниями, в нашем веке дети не должны жить в подобных условиях, — подчеркнула она.