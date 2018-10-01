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Швейцария поможет Пакистану в борьбе с отмыванием денег

Политика

Министр информации и телерадиовещания Пакистана заявил о том, что готовится к подписанию соглашение со Швейцарией, которое позволит эффективно бороться с отмыванием денег

Швейцария поможет Пакистану в борьбе с отмыванием денег
Baikonur
Национальный банк Швейцарии

Исламабад, 1 октября 2018, 20:45 — REGNUM  Министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри заявил о готовности к подписанию договора со Швейцарией. По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, новое соглашение позволит антикоррупционным и правоохранительным органам Пакистана контролировать счета граждан страны в Швейцарии.

По словам министра информации и телерадиовещания, к подписанию готовятся договоры с несколькими странами ЕС и Ближнего Востока. Фавад Чаудхри обратил особое внимание на положение лидера Пакистанской народной партии Асифа Али Зардари.

По мнению министра, внимание антикоррупционных и правоохранительных структур теперь не позволит ему скрыть свои «преступления».

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Зарубежная хроника
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