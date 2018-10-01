Швейцария поможет Пакистану в борьбе с отмыванием денег

Исламабад, , 20:45 — REGNUM Министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри заявил о готовности к подписанию договора со Швейцарией. По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, новое соглашение позволит антикоррупционным и правоохранительным органам Пакистана контролировать счета граждан страны в Швейцарии.

По словам министра информации и телерадиовещания, к подписанию готовятся договоры с несколькими странами ЕС и Ближнего Востока. Фавад Чаудхри обратил особое внимание на положение лидера Пакистанской народной партии Асифа Али Зардари.

По мнению министра, внимание антикоррупционных и правоохранительных структур теперь не позволит ему скрыть свои «преступления».