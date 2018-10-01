Глава МИД Пакистана впервые в истории обратился к генассамблее ООН на урду

Нью-Йорк, США, , 21:23 — REGNUM Шах Мехмуд Куреши, министр иностранных дел Пакистана выступил с речью перед Генеральной Ассамблеей ООН. По сообщению пакистанского новостного агентства Dawn, впервые в истории пакистанский министр использовал урду, один из двух государственных языков Пакистана, для своего выступления.

Среди тем, затронутых Шахом Мехмудом Куреши были проблема Кашмира, противоречия с Индией и уважение религиозных чувств мусульман. Подробно остановившись на противоречиях с Индией, пакистанский министр обвинил её в пособничестве терроризму и отказе от переговоров под «туманным предлогом». Несмотря на противоречия, министр считает, что «единственным решением проблемы является диалог».

Кроме того, пакистанский министр осудил высмеивание религиозных чувств мусульман, в частности, запланированный в Нидерландах и впоследствии отмененный конкурс карикатур на Пророка Мухаммеда.