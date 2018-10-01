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МИД Пакистана попросил генсека ООН о помощи в решении проблемы Кашмира

Политика

В ходе своей встречи с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем, министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши призвал его способствовать мирному разрешению конфликта в Кашмире

МИД Пакистана попросил генсека ООН о помощи в решении проблемы Кашмира
Иллюстрация: Un.org
Шах Мехмуд Куреши

Нью-Йорк, США, 1 октября 2018, 20:01 — REGNUM  Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, главной темой переговоров стала ситуация в Кашмире, в частности, угроза нового вооруженного конфликта между Индией и Пакистаном.

Шах Мехмуд Куреши обратил внимание Антониу Гутерреша на нарушения прав человека в индийском Кашмире. Заявив о том, что Пакистан желает мирного разрешения кашмирской проблемы, министр иностранных дел попросил генерального секретаря ООН поспособствовать переговорному процессу.

Кроме высшего чиновника ООН, министр иностранных дел Пакистана встретился со своими коллегами из Египта и России, проведя с каждым из них переговоры о развитии сотрудничества.

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Зарубежная хроника
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