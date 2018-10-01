МИД Пакистана попросил генсека ООН о помощи в решении проблемы Кашмира

Нью-Йорк, США, , 20:01 — REGNUM Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, главной темой переговоров стала ситуация в Кашмире, в частности, угроза нового вооруженного конфликта между Индией и Пакистаном.

Шах Мехмуд Куреши обратил внимание Антониу Гутерреша на нарушения прав человека в индийском Кашмире. Заявив о том, что Пакистан желает мирного разрешения кашмирской проблемы, министр иностранных дел попросил генерального секретаря ООН поспособствовать переговорному процессу.

Кроме высшего чиновника ООН, министр иностранных дел Пакистана встретился со своими коллегами из Египта и России, проведя с каждым из них переговоры о развитии сотрудничества.