Собянин подписал указ о назначении члена Совета Федерации от Москвы

Москва, , 19:09 — REGNUM Вновь избранный мэром Москвы Сергей Собянин назначил члена Совета Федерации от столицы, который будет представлять исполнительную власть. Соответствующий указ Собянина опубликован сегодня, 1 октября, на официальном сайте мэра Москвы.

Членом Совета Федерации от исполнительной власти столицы стал Владимир Кожин. Ранее эту должность занимал Владимир Долгих — один из старейших российских парламентариев.

«Наделить полномочиями члена Совета Федерации… представителя от исполнительного органа государственной власти города Москвы Кожина Владимира Игоревича на срок полномочий мэра Москвы», — сказано в указе Собянина.

Напомним, 18 сентября Сергей Собянин, выигравший выборы мэра, официально вступил в должность столичного градоначальника. Собянин уже сформировал новое правительство мегаполиса.