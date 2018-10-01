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Белый дом назвал дату переговоров Трампа и Си Цзиньпина

Политика

Встреча будет проходить в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе

Белый дом назвал дату переговоров Трампа и Си Цзиньпина
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп и Си Цзиньпин (3)

Вашингтон, 1 октября 2018, 19:19 — REGNUM  Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сообщил журналистам дату переговров президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина, 1 октября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению Кадлоу, встреча Трампа и Си Цзиньпина назначена на 30 ноября и будет проходить в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Кадлоу также заявил журналистам, что в ближайшее время заключения торгового соглашения между США и Китаем «не предвидится» — администрация Трампа и правительство Китая не запланировали крупных экономических переговоров до встречи лидеров.

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Китайско-американские отношения
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