Депутат: «В Тольятти произошло насильственное удержание власти»

Тольятти, Самарская область, , 19:13 — REGNUM В самарском городе Тольятти 1 октября произошло столкновение депутатов дум шестого и седьмого созывов: прошлые и настоящие народные избранники боролись за право законотворчества. Представители КПРФ в новоизбранном парламенте считают, что был нарушен закон, и решения, принятые прежней думой, нелегитимны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Согласно федеральному законодательству, полномочия депутатов и думы истекают во второе воскресенье сентября. Кроме того, депутаты избираются ровно на пять лет», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Самарской губернской думы от КПРФ, член комитета законности и противодействия коррупции Алексей Краснов.

Он уточнил, что в законе существует «вилка», которой сейчас пытаются воспользоваться депутаты прошлого созыва, однако эта правовая коллизия относится только к Государственной думе РФ. Она подразумевает, что дума является легитимной до начала работы парламентариев следующего созыва. По словам Краснова, это делается для того, чтобы народные избранники могли вернуться домой из Москвы с должным достоинством, пользуясь депутатскими правами.

«Прецедентов, когда уходящий созыв пользовался бы этой коллизией, чтобы проводить заседания, не было. Существует политическая этика и закон — народ уже выбрал новых представителей, и пренебрегать его выбором просто неэтично. К тому же упомянутая коллизия не касается областных и тем более муниципальных дум», — уточнил эксперт.

Он высказал мнение, что депутаты шестого созыва и власти Тольятти не обладают достаточными правовыми знаниями. Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, внеочередное заседание старой думы инициировал глава города Сергей Атяшев.

«Очевидно, что они собрались, только чтобы изменить регламент. Остальные вопросы были проходными, два вообще сняли с повестки и оставили следующей думе — седьмого созыва. Поправка в регламент — инструмент давления «Единой России» на думу, так как теперь у неё блокирующее число депутатов», — считает Алексей Краснов.

Напомним, что по новому регламенту, принятому 1 октября думой шестого созыва, новоизбранный муниципальный парламент Тольятти не сможет принимать решения простым большинством голосов. Вместо 19 проголосовавших «за» теперь потребуется 24 — это две третьих депутатского корпуса. Учитывая, что у единороссов в думе 13 мест, они смогут блокировать любое решение и не позволят представителям КПРФ — их в новом парламенте 17 — проводить свои законопроекты. При этом на стороне старых депутатов выступил не только мэр, но и прокуратура.

«Я как член комиссии по законности и противодействию коррупции Самарской губернской думы выступал на заседании и объяснял, что происходящее незаконно. Однако прокурор Тольятти Ирина Мазур поддержала нарушителей, дав некомпетентный комментарий. Она ссылалась на 131-й федеральный закон, на статью об условиях функционирования дум, но проигнорировала главы, где говорится о сроках депутатских полномочий», — сообщил эксперт.

Новоизбранная дума также попыталась провести заседание 1 октября, чтобы предотвратить возможность использования правовой коллизии, но народных избранников даже не пустили в здание думы, силой закрыв перед ними дверь. На место происшествия депутаты вызвали полицию, но органы правопорядка, по словам Алексея Краснова, отказались пресечь правонарушение. Представители прокуратуры также не стали общаться с депутатами.

«После случившегося сегодня заседание думы седьмого созыва, запланированное на 5 октября и инициированное мэром Сергеем Атяшевым, является нелегитимным, так как должно работать по регламенту, утвержденному думой шестого созыва в нарушение закона. Выборы председателя и комиссий в таких условиях проводить нельзя», — заявил эксперт.

Народные избранники собрались обращаться в суд, а в качестве обеспечительной меры будут требовать приостановления действия регламента. Коммунисты уверены: то, что произошло 1 октября в здании гордумы Тольятти, — не что иное, как насильственное удержание власти.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, на выборах в муниципальные органы представительной власти в Тольятти 9 сентября победили коммунисты, набрав более 35% голосов. С аналогичным результатом закончились выборы в Сызрани.

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