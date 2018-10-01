МИД РФ прокомментировал итоги референдума в Македонии

Москва, , 18:53 — REGNUM США, ЕС и НАТО, которые приветствовали результаты референдума в Македонии, пытаются ускоренно втянуть государство в военный блок вопреки мнению народа. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

«Налицо стремление (США, ЕС и НАТО) обеспечить ускоренное втягивание Скопье в НАТО», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В пресс-службе МИД РФ напомнили, что по итогам референдума в Македонии явка составила менее 50%, что не позволяет признать плебисцит состоявшимся. Таким образом, избиратели в Македонии предпочли бойкотировать навязываемые извне решения.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 30 сентября 2018 г. в Македонии прошел референдум по вопросу о переименовании страны ради перспективы вступления в ЕС и НАТО. Явка на референдуме была очень низкой — 36,36%. Плебисцит считается состоявшим, если явка превышает 50%.

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