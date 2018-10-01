Олланд: Евросоюз должен сохранить санкции против России

Киев, , 18:49 — REGNUM Бывший президент Франции Франсуа Олланд во время переговоров с президентом Украины Петром Порошенко заявил, что Европейский союз должен сохранить режим санкций против Российской Федерации. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба президента Украины.

Во время разговора с Порошенко Олланд подчеркнул, что он всячески поддерживает все усилия, которые направлены на «воплощение в жизнь Минских соглашений».

«Во-первых, Европейский союз и в дальнейшем будет поддерживать Украину. Во-вторых, давление на Россию стоит сохранить, включая санкции», — приводит слова Олланда пресс-служба Порошенко.

Напомним, ранее Олланд рассказал Порошенко, почему он отменил контракт на поставку России двух вертолетоносцев типа «Мистраль».

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