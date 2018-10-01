В Белгороде назначен новый заместитель мэра по внутренней политике

Белгород, , 18:40 — REGNUM В Белгороде на должность заместителя главы администрации города по внутренней и кадровой политике назначен Андрей Миськов. Как сообщила пресс-служба мэрии 1 октября, до этого Миськов был первым заместителем начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области.

Соответствующее распоряжение подписал мэр города Белгорода Константин Полежаев. Прежний заместитель главы городской администрации по внутренней и кадровой политике, Ольга Медведева, после выборов 9 сентября вошла в шестой созыв городского совета и была избрана его председателем.

Нового заместителя Константин Полежаев представил на оперативном совещании 1 октября. Мэр отметил наличие у Андрея Миськова большого управленческого опыта и пожелал ему удачи на новом посту.