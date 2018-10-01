Военные Афганистана атаковали дом кандидата на выборах в парламент

Кабул, , 18:44 — REGNUM Трое телохранителей Аталлы Сафи, кандидата на выборах в парламент Афганистана в провинции Кумар, погибли во время рейда военных против террористов в провинции Кумар, 1 октября передает агентство Associated Press.

По сообщению властей, рейд в воскресенье 30 сентября проводился в доме, расположенном рядом с резиденцией Сафи. Кандидат не пострадал, однако случайными жертвами спецоперации стали трое его охранников.

Общенациональные выборы в Афганистане назначены на 20 октября. С начала предвыборной кампании в стране уже погибли пятеро кандидатов.

Читайте также: В афганской провинции Кундуз убит 31 боевик