Генштаб Ирана обещает следующие этапы «возмездия» за теракт в Ахвазе

Тегеран, , 18:39 — REGNUM Начальник иранского генерального штаба Мохаммад Бакери заявил, что ракетный удар в Сирии по объектам организаторов теракта является только первым этапом возмездия, сообщает 1 октября информагентство Tasnim.

В частности, Бакери пообещал террористам продолжение «возмездия» после удара ракетами и беспилотниками по их позициям в восточной части Сирии.

«Был осуществлен первый этап мщения за террористическую атаку в Ахвазе, будут и другие этапы возмездия», — цитирует заявление Бакери агентство Tasnim.

Как сообщало ИА REGNUM, теракт в иранском городе Ахваз был произведен во время военного парада и закончился гибелью 20 человек и ранениями еще по меньшей мере 60. По информации агентства IRNA, ответственность за эту атаку взяла на себя группировка «Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе», финансируемая Саудовской Аравией.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил в этом теракте государства, подконтрольные США. По словам главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, ответственность лежит на «региональных спонсорах терроризма и их американских инструкторах».

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