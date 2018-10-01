Экс-главного архитектора Севастополя ждут в Воронежской области

Воронеж, , 18:36 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев не исключает возвращения Марины Раковой, покинувшей пост начальника департамента архитектуры и градостроительства Севастополя, в правительство Воронежской области. Об этом он сообщил 1 октября на пресс-конференции, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я не знал, что она уволилась. Возможно, что она вернется в воронежское облправительство. Пока не знаю, на какую должность. Ее опыт и знания востребованы. Я готов вместе с ней рассматривать возможность ее работы», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Марина Ракова до декабря 2017 года возглавляла управление архитектуры и градостроительства правительства Воронежской области. Затем она перебралась в Севастополь, где заняла должность главы департамента архитектуры: в ее задачи, в частности, входила подготовка генплана города. Сегодня, 1 октября, стало известно о ее увольнении по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. В воронежском же управлении Раковой долгое время не могли найти замену, сейчас его возглавляет Андрей Еренков, который, по словам Гусева, справляется хорошо.

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