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Премьер-министры Греции и Македонии — возможные нобелевские лауреаты

Политика

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Стокгольм, 1 октября 2018, 18:43 — REGNUM  Премьер-министры Греции и Македонии, Алексис Ципрас и Зоран Заев, включены в список соискателей Нобелевской премии мира, сообщил Афинско-Македонскому агентству новостей Виктор Нуммелин, специальный редактор шведского агентства новостей ТТ по нобелевским наградам, передает 1 октября AMNA.

«Не секрет, что их имена были зарегистрированы на награду, — сказал Нуммелин. — Каждый год проходит много спекуляций и разговоров на тему того, кто получит премию мира и на какую область, хотелось бы, чтобы члена комитета, присуждающего премии, обратили внимание. В этом году очень много говорим о Корейском полуострове, о положении с беженцами, о ситуации между Грецией и Македонией».

Нуммелин подчеркнул, что многие в комитете по премии мира задумались бы, какой была бы «идеальная» премия Мира: «Было бы идеально, чтобы дали премию мира, например, премьер-министрам двух стран или кому-то другому, кто вел переговоры».

Отметим, что переговоры между Грецией и Македонией пока всё же не привели к финальному результату: прошедший 30 сентября референдум о смене названия не собрал минимально необходимое число голосующих.

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Нобелевская премия
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