В Костромской области новый начальник ветеринарии

Кострома, , 18:20 — REGNUM В Костромской области сменился начальник областного управления ветеринарии, сообщает пресс-служба губернатора области. Им стал бывший сотрудник управления Россельхознадзора по Ярославской области Роман Гусев.

Роман Гусев также работал в должности начальника областного отдела Государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ, транспорте и внутреннего ветеринарного надзора.

Как сообщает пресс-служба, бывший руководитель областного управления ветеринарии Антонина Шигорева «ушла на заслуженный отдых, достигнув предельного возраста государственной гражданской службы».