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В Костромской области новый начальник ветеринарии

Политика

Бывший руководитель «достиг предельного возраста государственной гражданской службы»

Кострома, 1 октября 2018, 18:20 — REGNUM  В Костромской области сменился начальник областного управления ветеринарии, сообщает пресс-служба губернатора области. Им стал бывший сотрудник управления Россельхознадзора по Ярославской области Роман Гусев.

Роман Гусев также работал в должности начальника областного отдела Государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ, транспорте и внутреннего ветеринарного надзора.

Как сообщает пресс-служба, бывший руководитель областного управления ветеринарии Антонина Шигорева «ушла на заслуженный отдых, достигнув предельного возраста государственной гражданской службы».

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