В США именем доктора Кристин Форд собран почти $1 млн

Вашингтон, , 18:41 — REGNUM С именем Кристин Блейси Форд, которая обвинила кандидата на пост верховного судьи США Бретта Кавану в попытке изнасилования 36 лет назад, связано 18 счетов на ресурсе GoFundMe («Проспонсируй меня»). На интернет-платформе, действующей под лозунгом «Спонсорство для людей и случаев, о которых вы беспокоитесь», активно используется одно из самых обсуждаемых в последние недели в США имен.

На 1 октября эти счета аккумулировали в общей сложности почти 1 млн долларов, из них более половины собрано под кампанией «Помогите Кристин Блейси Форд». Целью кампании было собрать 150 тысяч долларов, но уже за 12 дней было собрано более 528 тысяч. Сейчас этот аккаунт объявляет о закрытии кампании по сбору средств, объявление гласит:

«Заявление благодарности от семьи будет опубликовано в течение следующих 48 часов с более полным объяснением, но тем временем продолжайте слать ваши комментарии. Я делюсь ими с ней. Благодарим вас за поддержку. Пожалуйста, продолжайте поддерживать великие причины, которые помогают женщинам и другим высказываться и оставаться сильными. Всего доброго, команда Кристин Блейси Форд».

Более 200 тысяч долларов пожертвовано на кампанию «Покроем расходы на безопасность доктора Блейси». В обращении к спонсорам сказано:

«Я не знаю доктора Блейси лично, но свяжусь с ней через ее бывшую среднюю школу Holton Arms, чтобы сообщить ей об этом призыве по сбору средств и принять меры по передаче средств доктору Блейси».

Более полусотни тысяч долларов пожертвовали кампании «Мы верим женщинам», около 38 тысяч — кампании «Мы верим всем женщинам» (авторы которой сообщают, что находятся в контакте с юридической фирмой доктора Блейси Форд, и обещают, что все пожертвования будут доставлены в соответствии с личными инструкциями доктора Форд). И всего за три дня набрала 26 тысяч долларов кампания «Почтим доктора Блейси как педагога»: в описании указывается, что Форд «занимается своей карьерой как ученый и педагог, давая уроки гражданской ответственности, мужества и использования своих знаний, чтобы говорить власти правду. Чтобы почтить ее, конкретно в ее профессиональной сфере, эта кампания собирает средства для создания академической кафедры и/или стипендий, которые будут названы так, чтобы можно было узнать доктора Блейси».

Как сообщало ИА REGNUM, Кристин Форд обвинила Кавану в попытке изнасилования, имевшей место в начале 80-х, а еще одна женщина, Дебра Рамирез — в сексуальном домогательстве примерно той же давности. Несмотря на то, что расследование еще даже не начато, противники назначения Каваны уже считают его виновным в серийных изнасилованиях.