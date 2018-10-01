Олланд рассказал Порошенко, почему он не стал продавать России «Мистрали»

Киев, , 18:20 — REGNUM Бывший президент Франции Франсуа Олланд в разговоре с президентом Украины Петром Порошенко рассказал, почему он решил отменить контракт на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль» Российской Федерации. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба украинского президента.

Олланд отметил, что его решение отказаться от поставок вертолетоносцев «Мистраль» России очень многие критиковали внутри Франции. Но свое решение Олланд назвал сигналом, «чтобы поставить Россию перед необходимостью быть ответственной».

«Мы не могли поддерживать страну, когда она прибегает к агрессии», — приводит пресс-служба украинского президента слова бывшего президента Франции.

Также отмечается, что во время встречи Порошенко сердечно поблагодарил Олланда за это решение.

Напомним, ранее Порошенко наградил Олланда орденом Свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, контракт на поставку России двух вертолетоносцев типа «Мистраль» на сумму 1,2 млрд евро был заключен между французской DCNS/STX и «Рособоронэкспортом» в 2011 году, когда президентом России был Дмитрий Медведев. Уже тогда многие критиковали этот контракт, так как для российских военно-морских сил вертолетоносцы типа «Мистраль» не представляли большой ценности с точки зрения укрепления мощи.

Однако после государственного переворота на Украине в начале 2014 года и референдума в Крыму о самоопределении власти Франции приостановили выполнение контракта, а потом и вовсе согласились на его разрыв. В итоге построенные к тому времени вертолетоносцы были проданы Египту.