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Эрдоган: Турция готова оказать помощь Индонезии

Политика

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в индонезийской провинции Центральный Сулавеси 28 сентября

Анкара, 1 октября 2018, 18:16 — REGNUM  Турция готова оказать помощь Индонезии, где 28 сентября произошло мощное землетрясение. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с главой Индонезии Джоко Видодо.

«Турция разделяет боль братской Индонезии и готова к оказанию посильной помощи», — сказал Эрдоган.

Глава Турции также выразил соболезнования жителям Индонезии в связи с гибелью около 1300 человек в результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси.

Как передавало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в индонезийской провинции Центральный Сулавеси 28 сентября. Подземные толчки сопровождались возникновением цунами с высотой волн до трех метров.

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Землетрясения
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