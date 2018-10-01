МИД России осудил действия KFOR во время провокации в Косово

Москва, , 18:15 — REGNUM Москва расценивает вторжение косовского спецназа в населённый сербами муниципалитет на севере края 29 сентября как «провокацию, нацеленную на запугивание косовских сербов и оказание давления на Сербию». Об этом говорится в комментарии, распространённом 1 октября пресс-службой МИД России.

«Столь безответственное поведение косовских властей могло повлечь за собой новое кровопролитие в Косово, дестабилизацию в Балканском регионе в целом», — отмечают в российском ведомстве.

Подчёркивается, что продолжение силовых попыток установления Приштиной контроля над населёнными сербами районами края «ведёт к разжиганию межэтнической напряжённости», а также «лишает смысла многолетние усилия международного сообщества по мирному постконфликтному урегулированию».

«Осуждаем в этой связи пассивное поведение международных Сил для Косово, которые не предприняли никаких действий, хотя в соответствии с имеющимся у них мандатом СБ ООН обязаны обеспечивать мир и безопасность в крае», — говорится также в заявлении МИД России.

Напомним, 28 сентября президент Сербии Александр Вучич привёл вооружённые силы страны в состояние полной боевой готовности после того, как косовский спецназ занял позиции у аккумуляционного озера ГЭС «Газиводе» на севере Косово. Водохранилище было оцеплено силовиками в связи с визитом в муниципалитет Зубин-Поток правительственной делегации Приштины во главе с президентом Хашимом Тачи, который прокатился по озеру на катере.

Сегодня в сербских СМИ появилась информация о том, что вторжение косовских силовиков было организовано под контролем международных сил под руководством НАТО KFOR (Kosovo Force). Также источники сообщили, что в кортеже, сопровождавшем Хашима Тачи, находился автомобиль миссии ООН.

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