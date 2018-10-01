Боевики «Аш-Шабаб» * атаковали военных инструкторов в Сомали

Могадишо, , 18:21 — REGNUM Террористическая группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла ответственность за атаку против военного конвоя в столице Сомали, 1 октября передает агентство Associated Press.

Сообщается, что целью террористов являлись военные инструктора из Италии. Не известно, пострадал ли в результате атаки кто-либо из них.

Как сообщало ИА REGNUM, атаку против военного конвоя в Могадишо 1 октября совершил террорист-смертник. Согласно заявлению армии Сомали, в результате взрыва погиб один гражданский и получили ранения «несколько военнослужащих».

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