Володина просят обсудить в Анталье землю под новое здание генконсульства

Москва, , 18:08 — REGNUM Депутаты комитета Госдумы по делам СНГ обратятся к спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину с просьбой обсудить во время его визита в Турцию с турецкими властями вопрос выделения генеральному консульству России в Анталье земельного участка под строительство нового здания для работы учреждения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября, об это сообщил замглавы комитета Госдумы Умахан Умаханов («Единая Россия») по итогам своей поездки в Анталью.

«Мы приняли решение обратиться к председателю Госдумы Вячеславу Викторовичу Володину с просьбой в рамках его предстоящего визита в Турцию поднять вопрос выделения земельного участка под строительство нового здания генконсульства РФ в Анталье для того, чтобы его сотрудники могли работать в комфортных условиях как для них, так и для наших соотечественников», — сказал Умаханов.

Он отметил, что российская сторона всегда идет навстречу турецким коллегам по таким вопросам.

«К примеру, в Татарии под строительство здания генконсульства Турции и необходимой инфраструктуры уже выделен земельный участок», — отметил парламентарий.