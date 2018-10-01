Глава МИД Франции: Париж поддерживает соглашение Турции и России по Идлибу

Париж, , 18:04 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что его страна в целом поддерживает соглашение Турции с Россией по сирийской провинции Идлиб, часть которой до сих пор контролируют террористические группировки. Об этом глава МИД Франции заявил сегодня, 1 октября, на встрече со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Переговоры Ле Дриана с Чавушоглу касались в основном сирийской проблематики. Глава МИД Франции заявил, что Париж поддерживает то соглашение, которое 17 сентября в Сочи заключили представители России и Турции.

Речь идёт о соглашении, которое, в частности, устанавливает демилитаризованную зону в районе Идлиба, а также позволяет на данном этапе избежать широкомасштабного наступления сирийских правительственных сил на Идлиб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, турецкому руководству удалось убедить Россию в том, что с наступлением на Идлиб нужно подождать, пока Турция занимается сепарированием «вооруженной оппозиции» от террористов.