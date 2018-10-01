Киев пригрозил выслать с Украины консула Венгрии

Киев, , 17:58 — REGNUM Украина сама вышлет консула Венгрии из страны, если Будапешт в ближайшее время не отзовет своего дипломата. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в комментарии УНН.

«Если венгерская сторона не отзывает своего консула из Берегово… мы будем высылать консула из Украины», — сказала Беца.

Ранее МИД Венгрии объявил об отсутствии планов по отзыву с территории Украины генконсула в Берегово Закарпатской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября 2018 г. на Украине возбудили дело по статье «Госизмена» за выдачу паспортов Венгрии жителям Закарпатской области.

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