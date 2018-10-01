По своей ядерной мощи РФ превзошла СССР – Клинцевич о возможной блокаде РФ

Москва, , 18:04 — REGNUM Россия на 36−37% обеспечивает потребности ЕС в энергоресурсах и в одночасье заменить ее невозможно. Об этом 1 октября заявил член Совфеда РФ Франц Клинцевич, комментируя слова министра внутренних дел США Райана Зинке, заявившего о готовности США организовать блокаду РФ.

Кроме того, рассуждая о вероятности военного столкновения между РФ и США, Клинцевич добавил:

«С точки зрения ядерной триады мы на голову выше того, что было во время Советского Союза. У нас качественные параметры таковы, что в случае применения [Россией своих новейших образцов вооружения] они [США] просто не перехватят того, что мы имеем. Они отлично это понимают. Россия разумная страна, которая понимает ответственность за то, чем владеет. Все остальное — это демагогия, на которую не стоит обращать внимания».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, заявление Зинке прокомментировал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков, который отметил, что заявление Зинке нелогично, а во-вторых, чревато развязыванием войны.

«Помимо того, что это полный бред, блокада России со стороны США по межд. праву была бы равносильна объявлению войны», — уверен Пушков.

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков ответил на угрозы главы МВД США устроить морскую блокаду России