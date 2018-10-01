В Верховной раде Украины предлагают приравнять русскость к нацизму

Киев, , 18:05 — REGNUM В Верховной раде Украины зарегистрирован проект поправок к закону о «декоммунизации», который объявляет идею «русского мира» разновидностью национал-социализма, сообщил 1 октября телеканал «1+1».

Авторами законопроекта стала группа внефракционных парламентариев и представителей президентской партии «Блок Петра Порошенко»: Александр Шевченко, Виктор Шевченко, Валентин Дидыч, Ирина Костанкевич, Александр Дубинин и Тарас Батенко. По их мнению:

«Русский мир» — форма национал-социализма (нацизма), русская неоимперская геополитическая, культурно-историческая идея международного и межгосударственного сообщества, объединенного причастностью к России и приверженностью к русскому языку и культуре, под лозунгами единения и защиты носителей русского языка и культуры, православной веры, общей исторической памяти и общих взглядов на общественное развитие», — сказано в проекте закона.

Депутаты уверены, что «русский мир» стал причиной распада Украины и начала гражданской войны в Донбассе.

Напомним, ранее писательница-русофоб Лариса Ницой заявила, что приверженность русской культуре аналогична фашизму.

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