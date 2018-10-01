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Депутатская группа дружбы отменила участие в приеме посла Кореи

Политика

Из-за незаконного задержания российского судна «Севастополь»

Депутатская группа дружбы отменила участие в приеме посла Кореи
Иллюстрация: (с) ИА REGNUM
Южная Корея

Москва, 1 октября 2018, 17:47 — REGNUM  Депутатская группа Госдумы по связям с парламентом Республики Корея отменила намеченное на сегодня, 1 октября, участие в приеме от имени Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Корея по случаю празднования Дня основания Кореи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября сообщили в управлении пресс-службы и информации аппарата Госдумы.

Решение принято в связи с незаконным задержанием российского судна «Севастополь» в порту города Пусан.

Морские власти Южной Кореи запретили судну «Севастополь» выход из Пусана. По словам консула РФ в этом городе Романа Быкова, сухогруз находился в порту с середины августа для прохождения ремонта, который близился к завершению. На борту судна находятся 14 членов команды — все граждане РФ.

Россия требует незамедлительно отменить запрет на выход сухогруза «Севастополь» из южнокорейского порта.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, посла Южной Кореи У Юн Гына вызвали в российский МИД из-за ситуации с судном «Севастополь», говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

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