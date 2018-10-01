В Крыму не могут определиться с новым главой минтранса – седьмым

Симферополь, , 17:44 — REGNUM Власти Крыма опасаются в очередной раз совершить ошибку при выборе нового главы республиканского министерства транспорта, поэтому не форсируют события. Об этом 1 октября журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Пока думаем, рассматриваем кандидатуры. Ошибок в седьмой раз повторять не хочется», — подчеркнул Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий руководитель министерства — заслуженный работник физкультуры РФ Юрий Овсянников проработал в должности четыре месяца и написал заявление по собственному желанию.

«Министр единственное правильное решение принял — вовремя смылся. Потому что через неделю, думаю, я бы сам попросил его покинуть эту должность», — комментировал отставку Овсянникова глава РК, подчёркивая, что тот не выполнил ни одной поставленной задачи.

В кулуарах Совмина РК отмечают, что новый министр будет местный, из Крыма.

«В течение нескольких дней Крыму будет представлен новый министр транспорта. Поверьте, вы очень удивитесь. За всю новую историю министерства транспорта это будет первая такая кандидатура», — писал ранее на своей странице в Facebook первый глава крымского минтранса Анатолий Цуркин.

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