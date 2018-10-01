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El País: Запустивший ракету над Эстонией пилот был лишён недельной зарплаты

Политика

СМИ узнали о наказании для лётчика ВВС Испании, выпустившего боевую ракету в эстонском воздушном пространстве

Мадрид, 1 октября 2018, 17:34 — REGNUM  Пилот истребителя ВВС Испании, случайно запустивший ракету в небе над Эстонией в начале августа, понёс минимально возможное дисциплинарное взыскание. Об этом 1 октября сообщает испанская газета El País.

По информации издания, в ходе расследования инцидента халатность военнослужащего была доказана, но при этом был принят во внимание тот факт, что в результате его действий никто не пострадал, материального ущерба также не было зафиксировано.

Исходя из этого, пилоту было назначено минимальное возможное наказание за нарушение регламента, то есть штраф в размере недельного оклада или арест сроком на две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа пилот истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Испании по ошибке запустил боевую ракету класса «воздух — воздух» в небе над Эстонией. Поиски ракеты продолжались две недели, но окончились безрезультатно.

В конце того же месяца министерство обороны Эстонии приняло решение вновь открыть воздушное пространство страны для полётов авиации НАТО, объяснив это значимостью миссии альянса «для обеспечения безопасности Эстонии».

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